تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة الفرستق الابتدائية الجديدة ويؤكد: التعليم بداية لبناء الإنسان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اليوم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الإنشاء الجديد لمدرسة الفرستق الابتدائية بمركز بسيون، ضمن فعاليات اليوم الخامس من “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، وبالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة،وفي إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية وتحسين جودة الحياة لأبنائها.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء الافتتاح بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح الصرح التعليمي الجديد الذي أُنشئ على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة بلغت 34 مليونًا و474 ألف جنيه، ويضم 48 فصلًا دراسيًا منها 12 فصلًا لرياض الأطفال و36 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بما يسهم في استيعاب المزيد من الطلاب وتخفيف الكثافات داخل الفصول، وخدمة أبناء قرية الفرستق والقرى المجاورة.

وعقب إزاحة الستار، استمع اللواء أشرف الجندي إلى شرح تفصيلي من المهندسة سحر محمد عبد الحميد حول مكونات المشروع وأعمال التنفيذ والتجهيزات الحديثة التي شملها الإنشاء الجديد، حيث تم تجهيز المدرسة بفصول دراسية متطورة، ومعامل علمية حديثة، وغرف للأنشطة، وساحات وملاعب مجهزة تخدم العملية التعليمية وتوفر بيئة آمنة وجاذبة للطلاب، كما تم تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال تفقده أشاد اللواء أشرف الجندي بمستوى التنفيذ والتجهيز، موجّهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية على جهودهم الكبيرة في تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمدارس الجديدة يأتي في صدارة أولويات المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في مقدمة ملفات بناء الإنسان المصري.

وأكد محافظ الغربية أن بناء الإنسان يبدأ من التعليم، وأن افتتاح المدرسة الجديدة يمثل خطوة مهمة ضمن خطة المحافظة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين القرى والمراكز، مشددًا على أن العمل مستمر لتوفير تعليم جيد يليق بأبناء الغربية ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وشهد الافتتاح أجواء من البهجة، حيث قدم طلاب المدرسة فقرات فنية وكشفية مبهجة احتفالًا بالحدث، وسط تصفيق وزغاريد من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة بوجود المحافظ بينهم وافتتاح المدرسة الجديدة التي طال انتظارها، مؤكدين أن افتتاح المدرسة في “أسبوع الخير” هو أجمل هدية لأبناء القرية في عيدهم القومي. كما وجّه الأهالي شكرهم لمحافظ الغربية على متابعته الميدانية الدائمة وحرصه على تحقيق التنمية الحقيقية داخل القرى.

وفي ختام الجولة، التقط اللواء أشرف الجندي الصور التذكارية مع الطلاب في مشهد عكس فرحة الجميع بهذا الصرح التعليمي الجديد الذي يُعد علامة مضيئة في مسيرة التنمية بمحافظة الغربية، ورسالة واضحة بأن “أسبوع الخير” يمضي بخطوات واثقة نحو مستقبل أفضل لأبناء عروس الدلتا.

