أحمد حسن دروجبا: تمنيت فوز غزل المحلة.. والزمالك بحاجة للاعبين حقيقيين

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أنه تمنى فوز غزل المحلة على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، التي انتهت بالتعادل 1-1، مؤكدًا أن زعيم الفلاحين، قدم أداءً قويًا يستحق الإشادة.

قال “دروجبا”، خلال لقاء مع الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كنت أتمنى فوز غزل المحلة على الزمالك، لأنهم قدموا مباراة كبيرة وكانوا قريبين جدًا من تحقيق الفوز».

أشاد نجم الأهلي السابق بأداء محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، مؤكدًا أنه إضافة حقيقية للفريق، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة وقدرة على صنع الفارق في المباريات.

كما تحدث عن وضع الزمالك الحالي، قائلًا: «أحمد فتوح ظلم نفسه كثيرًا في الفترة الأخيرة، وكان قادر يكون في مكانة أفضل، لكن الظروف وسوء التوفيق أثرا عليه».

اختتم دروجبا تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك بحاجة إلى لاعبين مميزين بمعنى الكلمة، يمتلكون الشخصية داخل الملعب والقدرة على تحمل الضغوط من أجل عودة الفريق لمكانته الطبيعية في المنافسة على البطولات.