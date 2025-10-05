نجم الزمالك السابق: غياب عبدالله السعيد أثر على الفريق أمام المحلة

أبدى صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، حزنه بعد تعادل الفريق الأبيض مع غزل المحلة، مشددا على أنه كان يجب الحصول على الثلاث نقاط أمام غزل المحلة لتصدر الدوري خلال فترة التوقف الدولي.

قال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: "يجب تصحيح المسار خلال فترة التوقف الدولي، والجهاز الفني يجب عليه أن يراجع ويعيد حساباته من جديد بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال المباريات الأخيرة".

وأضاف: "غياب عبدالله السعيد أثر بشكل كبير على أداء الزمالك أمام غزل المحلة، وهناك لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم".