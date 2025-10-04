كواليس صدمة فيريرا ورد فعله مع لاعبي الزمالك بعد التعادل مع المحلة

كشف الإعلامي جمال الغندور عن رد فعل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عقب تعادل فريقه مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن فيريرا بدا في حالة ذهول شديد عقب اللقاء، حيث ظهرت على وجهه علامات الحزن والتعجب من نتيجة المباراة التي أضاع خلالها الزمالك فرصًا عديدة كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاث.

وأضاف أن فيريرا رفض تمامًا الحديث مع لاعبي الفريق عقب انتهاء اللقاء، وهو ما يعكس حجم الصدمة التي شعر بها المدرب البلجيكي من الأداء والنتيجة معًا.

وأشار إلى أن المدير الفني غادر ملعب هيئة قناة السويس مباشرة دون الدخول في أي نقاش مع اللاعبين أو الجهاز المعاون، في مشهد عكس خيبة أمله من ضياع الفوز ٠