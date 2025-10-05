قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

معرض دمنهور للكتاب يناقش "دور مصر والإعلام في دعم القضية الفلسطينية"

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عقدت فعاليات معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة بعنوان "دور مصر والإعلام في دعم القضية الفلسطينية"، شارك فيها اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والكاتب الصحفي الكبير صلاح البلك نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي حمدي قاسم.

أكد الكاتب الصحفي صلاح البلك أن مصر لم تكن يوماً بحاجة إلى الدفاع عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، فهي الدولة التي ارتبط اسمها تاريخياً بالدفاع عن فلسطين منذ مؤتمر أنشاص عام 1946 الذي دعت إليه لتكون فلسطين القضية المركزية للعرب. وأوضح أن مصر ظلت طوال 75 عامًا تلعب دوراً محورياً في دعم الشعب الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي، وشاركت بمتطوعين في حرب 1948، واستمرت في موقفها الداعم خلال مختلف مراحل الحكم من الملكية وحتى اليوم.

وأشار "البلك" إلى أن ثورة يوليو عززت من مكانة مصر كداعمة أولى للقضية الفلسطينية، إذ ساهم الرئيس جمال عبد الناصر في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، معترفاً بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصر تحملت خسائر مادية وبشرية جسيمة دفاعاً عن فلسطين وخاضت حروباً من أجلها.

وتناول الدور الذي لعبه الرئيس أنور السادات، موضحاً أن انتصار أكتوبر كان تتويجاً لخطة استعادة الأرض، وأن مبادرته التاريخية لزيارة القدس مثّلت نقطة تحول كبرى رغم ما تبعها من قطيعة عربية، مؤكداً أن الشعب المصري ظل متمسكاً بموقفه الرافض للتطبيع. وأضاف أن الرئيس حسني مبارك حافظ على الدور المصري كوسيط سلام دون أن يتخلى عن دعم القضية، وظلت القاهرة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفضها لكل محاولات التهجير.

وفي كلمته، أكد الكاتب الصحفي حمدي قاسم أن القضية الفلسطينية في قلب مصر، مشيراً إلى أن القاهرة قدمت خلال العامين الماضيين 80% من المساعدات الموجهة إلى غزة، في وقت تراجعت فيه مساهمات كثير من دول العالم، ما يعكس حجم التزام مصر التاريخي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وقام قاسم بتشغيل مقطع صوتي من كلمة الرئيس الراحل أنور السادات في الكنيست الإسرائيلي، التي أكد فيها أنه "لا يمكن تجاهل حقوق شعب بأكمله هو الشعب الفلسطيني"، كما استشهد بكلمة للرئيس الراحل حسني مبارك قال فيها إن "مصر قدمت 120 ألف شهيد وحاربت ثلاث حروب لأجل القضية الفلسطينية". وقرأ فقرة من رواية "الشوك والقرنفل" لزعيم حماس الراحل يحيى السنوار، تحدث فيها عن علاقة الجنود المصريين بأطفال غزة خلال فترة الإدارة المصرية للقطاع.

وشدد قاسم على الدور المحوري للإعلام المصري في دعم القضية الفلسطينية، سواء الرسمي الذي تبنى الموقف الوطني للدولة، أو المستقل والمعارض الذي ظل يعبر عن الوجدان الشعبي الرافض للاحتلال والتطبيع. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال 254 صحفياً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يؤكد أن الكلمة الحرة صارت سلاحاً في وجه العدوان.

وفي ختام الندوة، أكد اللواء حسن موافي أن معرض دمنهور الثامن للكتاب يشهد إقبالاً متزايداً من الزائرين، ويواصل تقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تُجسد روح التنوير وتعزز من الحراك الثقافي والفكري بمحافظة البحيرة.

