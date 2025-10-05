قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خالد العناني.. صوت مصر الحضاري في سباق اليونسكو

الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني
جمال عاشور

في خطوة تعكس مكانة مصر الثقافية والتاريخية على الساحة الدولية، أعلنت الدولة المصرية ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، ليكون ممثلًا لمصر والعالمين العربي والأفريقي في هذا السباق الدولي الرفيع.

يأتي ترشيح العناني بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مجالات الآثار والثقافة والتعليم والسياحة، حيث استطاع خلال توليه وزارة السياحة والآثار أن يحقق نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، أبرزها افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية واستقبال الموكب الذهبي للمومياوات الملكية، الذي أعاد لمصر بريقها الحضاري أمام العالم أجمع. كما قاد ملفات كبرى مثل استكمال مشروع المتحف المصري الكبير، وإعادة تنظيم قطاع الآثار بما يواكب المعايير الدولية.

سيرة أكاديمية ومهنية مشرفة

الدكتور خالد العناني أستاذ علم المصريات بجامعة عين شمس، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات الآثار، والمتاحف، والتراث العالمي، تولّى مناصب متعددة، من بينها مدير عام المتحف القومي للحضارة المصرية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثم وزيرًا للسياحة والآثار، ليجمع بين الحس الأكاديمي والرؤية التنفيذية الميدانية، وقد أسهم في تعزيز التعاون الثقافي الدولي من خلال اتفاقيات مع مؤسسات عالمية كاليونسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، مما جعله وجهًا معروفًا ومحترمًا في الأوساط الثقافية العالمية.


دعم عربي وأفريقي واسع

نال ترشيح الدكتور خالد العناني دعمًا رسميًا عربيًا خلال اجتماعات جامعة الدول العربية، التي أقرّت في مايو 2024 أن يكون مرشح مصر هو المرشح العربي الموحد لهذا المنصب الدولي المهم، كما حظي الترشيح بتأييد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في تأكيد على الثقة الإقليمية والعالمية في الكفاءة المصرية وقدرتها على تمثيل القارة السمراء على أعلى المستويات.

الدعم لم يقتصر على الإطار الإقليمي فحسب، بل امتد إلى عواصم كبرى مثل باريس، الدوحة، مدريد، أنقرة، والبرازيل، التي أعربت عن تقديرها لشخصية العناني وخبراته المتعددة في مجالات الثقافة والتراث والتنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية لليونسكو

طرح الدكتور خالد العناني رؤية شاملة لتطوير عمل منظمة اليونسكو تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي عبر مشاريع واقعية تحفظ هوية الشعوب وتدعم السياحة الثقافية المستدامة، تطوير التعليم والبحث العلمي ليواكب الثورة الرقمية ويصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا في الدول النامية، نشر قيم الحوار والسلام والتفاهم بين الشعوب من خلال الثقافة والفنون واللغة، باعتبارها الجسر الحقيقي لبناء عالم أكثر إنسانية وتسامحًا.
ويؤكد العناني أن "اليونسكو ليست منظمة لحفظ التاريخ فقط، بل هي أداة لصناعة المستقبل"، مشيرًا إلى أن الثقافة والتعليم والعلوم هي المفاتيح الحقيقية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.


ترشيح يحمل رمزية مصرية عالمية

ترشيح الدكتور خالد العناني لهذا المنصب يعكس إيمان مصر العميق بدور الثقافة كقوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب. فمصر التي أنقذت معابد النوبة بالتعاون مع اليونسكو في ستينيات القرن الماضي، وأسهمت في تأسيس كثير من برامج المنظمة، تقدم اليوم أحد أبنائها المخلصين ليقود المؤسسة الأممية التي تُعنى بالتراث والعلم والتربية على مستوى العالم.
ويرى مراقبون أن وجود شخصية مصرية بخبرة الدكتور العناني في قيادة اليونسكو سيُعيد التوازن إلى أجندة المنظمة، ويمنح العالم رؤية أكثر شمولًا وإنسانية للتعامل مع قضايا الهوية الثقافية والتعليم والتنمية المستدامة.
يأتي ترشيح الدكتور خالد العناني ليؤكد أن مصر قادرة على تصدير قيادات فكرية وثقافية عالمية تمتلك الرؤية والقدرة على إدارة مؤسسات بحجم وتأثير اليونسكو.
إنه ترشيح يحمل في طياته رسالة سلام ومعرفة، ويعبر عن مصر التي ما زالت – منذ آلاف السنين – منارةً للعلم والحضارة والتاريخ الإنساني.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق اليونسكو مجالات الآثار المتحف القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج

كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل العالم الإرسالي والمهاجرين

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد