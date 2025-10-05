جهود مصر الإغاثية لغزة تدعم الأطفال الصغار وتنقذ أجسادهم الهزيلة

وجه محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، التحية لمصر قيادة وشعبا وتحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن مصر يشهد لها التاريخ أنها جمبا إلى جمب مع الفلسطينيين فما تقوم به من دعم وإغاثات ليس جديد عليها.



مستشفيات قطاع غزة

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مياه وعبوات حليب وصلت من مصر إلى مستشفيات قطاع غزة لدعم الأطفال الصغار وإنقاذ أجسادهم الهزيلة، موضحا أنه يتم استقبال عشرات الشاحنات التي تحمل الإغاثات العاجلة.



وأردف محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه يتم توزيع الطعام المجهز على الفلسطينيين وهناك عمليات تجهيز للطعام في المخيمات وهناك مخابز دخل لها أطنان الطحين من مصر.



وأكمل أن اللجنة المصرية تعمل بتوجيهات عاجلة من الرئيس السيسي، الذي له الفضل الكبير في كسر المجاعة عن قطاع غزة بعدما كانوا يبحثون عن كسرة في أسواق ومحال ومخيمات غزة ولا يجدوها.



تجهيز مخيم كبير

وواصل أن هناك معدات مصرية ثقيلة ذهبت إلى تجهيز مخيم كبير في قطاع غزة على مساحة 50 فدانًا أو يزيد، إلى جانب القيام بفتح الطرق المغلقة، موضحًا أن الأعلام المصرية ترفرف في كل مكان بقطاع غزة.



وشدد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، على أنه طالما الرئيس السيسي موجود لن يكون هناك تهجير للفلسطيين، وكما قال فلسطين للفلسطينيين، موضحا أن هناك سيدة فلسطينية بكت وسجدت شكرًا لله لأنه وهب مصر قائدًا مثل الرئيس السيسي.

