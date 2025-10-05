قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء مشاورات وقف الحرب في غزة الإثنين المقبل وسط دعم أمريكي وزخم دبلوماسي

غزة
غزة
علي مكي

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الوفود المشاركة في مشاورات وقف الحرب في غزة، بما في ذلك وفد حركة حماس والوفد الإسرائيلي، تستعد لاكتمال تواجدها في القاهرة يوم الإثنين المقبل، تمهيدًا لبدء جولة حاسمة من المباحثات تستند إلى الخطة الأمريكية التي وافق عليها الطرفان، وتستهدف الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وأكد المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة، بصفتها الوسيط الموثوق من مختلف الأطراف – سواء الولايات المتحدة أو الفصائل الفلسطينية – تُكرس جهودها لدفع هذه المبادرة، في إطار ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، التي تشمل منع التهجير القسري، دعم حل الدولتين، ووقف الحرب.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية أشادت بموافقة حماس على المبادرة، ووصفتها بخطوة مهمة نحو السلام، كما أثنت على موقف الإدارة الأمريكية وسعيها الجاد لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح المطعني أن البند الأول في جدول أعمال المشاورات هو الإفراج عن المحتجزين والأسرى، باعتباره المدخل الرئيسي لوقف إطلاق النار، كما أشار إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق سيخضع لنقاشات موسعة، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض لخريطة أولية لخطوط الانسحاب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن التقارير تشير إلى مشاركة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في هذه المشاورات، وهو ما يُضفي زخمًا إضافيًا وثقلاً دبلوماسيًا على هذه الجولة، ويؤكد جدية واشنطن في إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية شاملة.

وأضاف أن القاهرة، بحكم خبرتها وتواصلها الطويل مع مختلف الأطراف، نجحت في تحقيق تقدم في المشاورات السابقة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين، لكنها هذه المرة تتحرك ضمن إطار مبادرة أمريكية شاملة تتضمن أكثر من 20 بندًا، تنتهي بوقف الحرب، وتحقيق حل الدولتين، ورفض التهجير.

غزة أمريكا فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة بالدوري

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

صورة من اللقاء

شوط أول سلبي بين فاركو ووادي دجلة بالدوري

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

المزيد