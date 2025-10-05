بدء مشاورات وقف الحرب في غزة الإثنين المقبل وسط دعم أمريكي وزخم دبلوماسي

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الوفود المشاركة في مشاورات وقف الحرب في غزة، بما في ذلك وفد حركة حماس والوفد الإسرائيلي، تستعد لاكتمال تواجدها في القاهرة يوم الإثنين المقبل، تمهيدًا لبدء جولة حاسمة من المباحثات تستند إلى الخطة الأمريكية التي وافق عليها الطرفان، وتستهدف الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وأكد المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة، بصفتها الوسيط الموثوق من مختلف الأطراف – سواء الولايات المتحدة أو الفصائل الفلسطينية – تُكرس جهودها لدفع هذه المبادرة، في إطار ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، التي تشمل منع التهجير القسري، دعم حل الدولتين، ووقف الحرب.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية أشادت بموافقة حماس على المبادرة، ووصفتها بخطوة مهمة نحو السلام، كما أثنت على موقف الإدارة الأمريكية وسعيها الجاد لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح المطعني أن البند الأول في جدول أعمال المشاورات هو الإفراج عن المحتجزين والأسرى، باعتباره المدخل الرئيسي لوقف إطلاق النار، كما أشار إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق سيخضع لنقاشات موسعة، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض لخريطة أولية لخطوط الانسحاب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن التقارير تشير إلى مشاركة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في هذه المشاورات، وهو ما يُضفي زخمًا إضافيًا وثقلاً دبلوماسيًا على هذه الجولة، ويؤكد جدية واشنطن في إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية شاملة.

وأضاف أن القاهرة، بحكم خبرتها وتواصلها الطويل مع مختلف الأطراف، نجحت في تحقيق تقدم في المشاورات السابقة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين، لكنها هذه المرة تتحرك ضمن إطار مبادرة أمريكية شاملة تتضمن أكثر من 20 بندًا، تنتهي بوقف الحرب، وتحقيق حل الدولتين، ورفض التهجير.