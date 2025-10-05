قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة سابقًا: خطة ترامب في غزة تُجمّد الوضع ولا تضمن استمراره.. وتحفظات القاهرة قائمة

غزة
غزة
علي مكي

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا، إن القاهرة ما زالت تتعامل بتحفّظ مع خطة ترامب المقترحة بشأن غزة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري واضح من خلال بيانات وزارة الخارجية المصرية، وكذلك البيان الثماني المشترك الصادر بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وفي مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح السفير أن مصر لا يمكنها الترحيب علنًا بالخطة كما طُرحت حاليًا، لافتًا إلى وجود نقاط غامضة تحتاج إلى توضيح، وأخرى مثيرة للقلق.

أوضح السفير أحمدين أن أولى النقاط المقلقة هي أن الخطة لا تتضمن وقفًا حقيقيًا للحرب، بل تشير فقط إلى تجميد مؤقت للوضع وانسحاب جزئي محدود للقوات، إلى حين الإفراج عن الرهائن، دون وجود ضمانات واضحة لاستمرار وقف العمليات العسكرية.

وأضاف أن الخطة -رغم اقتباسها لأفكار عربية إيجابية مثل إعادة الإعمار، وتشكيل لجنة مجتمعية، وحتى فكرة نشر قوات عربية بتفويض من الأمم المتحدة- إلا أنها تُفرّغ هذه المبادرات من مضمونها.

وقال السفير معتز إن الجانب الأخطر في الخطة يتمثل في أنها تنقل القرار الفعلي إلى أطراف أجنبية، موضحًا أن المبادرات العربية تُعاد صياغتها بحيث يُضاف فوقها طبقات بيروقراطية تجعل القرار النهائي في يد شخصيات مثل دونالد ترامب وتوني بلير، من خلال ما يسمى بـ"مجلس السلام"، الذي يُمول بأموال عربية، في حين أن قوة "الاستقرار" المقترحة تشمل مشاركة أفراد من دول عربية وإسلامية.

وتابع: "تم أخذ محتوى المبادرات العربية الجيدة، ثم تفريغها من مضمونها، وجعلها رهينة لإرادة ترامب – والتي لا شك أنها انعكاس واضح لإرادة نتنياهو، كما ظهر جليًا من تصريحات ترامب الأخيرة".

https://www.youtube.com/shorts/MWhoumas7jM

ترامب غزة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: العلم منحة إلهية يجب أن نحافظ عليها ونتواضع بها لله

جريمة شباب المحور

جريمة شباب المحور.. مظهر شاهين: الستر أولى والخطأ لا يبيح نشر العورات

إخراج الزكاة

عقوبة مانع إخراج الزكاة.. عضو الأزهر للفتوى: ليست أخروية فقط وينال عذابا أليما

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

المزيد