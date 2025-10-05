قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: يجب دعم خطة الرئيس ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الأنظار تتحدث عن مصر والكرة الأرضية تتكلم عن مصر لأنها تستضيف الاجتماعات الخاصة بخطة بمناقشة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة.


وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد في مصر حاليا القطريين وويتكووف المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وجاريد كوشنر، ورون ديرمر، وخليل الحية رئيس حركة حماس.

 الوفود من حماس وإسرائيل

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الاجتماعات ستكون بين القاهرة وشرم الشيخ، موضحًا أن جهاز المخابرات العامة المصرية هو من يضطلع بهذه المهمة ويتولى التنسيق بين الوفود من حماس وإسرائيل.


واستطرد أن الجميع يجب عليه دعم خطة الرئيس ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يجب وقف إطلاق النار في القطاع حتى يتم الإفراج عن الرهائن 
وأكمل أن نتنياهو يريد إفشالخ خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة، موضحًا أن هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة اسمها أبو شباب، وممكن تطلق صاروخ أو تقوم بعملية لاستهداف مستوطنات ويستغلها نتنياهو كذريعة للتراجع وبالتالي استمرار الحرب.


وأشار إلى أن نتنياهو هو من صنع حركة حماس، لإحداث الوقيعة مع السلطة الفلسطينية ويكون هناك انقسام بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وألا يكونوا موحدين وكانت الأموال والسلاح يذهب لحماس بمعرفة وموافقة نتنياهو ولذلك الإسرائيليين يتهموه اليوم بصناعة الحركة.


وواصل الإعلامي أحمد موسى: إزاي تتحرك حماس وتنفذ عملياتها لمدة 3 ساعات دون أن تتحرك إسرائيل وترد ربما يكون هناك تواطئ من تل أبيب من أجل استغلال الأمر لتصفية القضية الفلسطينية.
 

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

بيتزا الكيك الصحية

طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

