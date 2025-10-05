أحمد موسى: يجب دعم خطة الرئيس ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الأنظار تتحدث عن مصر والكرة الأرضية تتكلم عن مصر لأنها تستضيف الاجتماعات الخاصة بخطة بمناقشة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة.



وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد في مصر حاليا القطريين وويتكووف المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وجاريد كوشنر، ورون ديرمر، وخليل الحية رئيس حركة حماس.

الوفود من حماس وإسرائيل

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الاجتماعات ستكون بين القاهرة وشرم الشيخ، موضحًا أن جهاز المخابرات العامة المصرية هو من يضطلع بهذه المهمة ويتولى التنسيق بين الوفود من حماس وإسرائيل.



واستطرد أن الجميع يجب عليه دعم خطة الرئيس ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يجب وقف إطلاق النار في القطاع حتى يتم الإفراج عن الرهائن

وأكمل أن نتنياهو يريد إفشالخ خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة، موضحًا أن هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة اسمها أبو شباب، وممكن تطلق صاروخ أو تقوم بعملية لاستهداف مستوطنات ويستغلها نتنياهو كذريعة للتراجع وبالتالي استمرار الحرب.



وأشار إلى أن نتنياهو هو من صنع حركة حماس، لإحداث الوقيعة مع السلطة الفلسطينية ويكون هناك انقسام بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وألا يكونوا موحدين وكانت الأموال والسلاح يذهب لحماس بمعرفة وموافقة نتنياهو ولذلك الإسرائيليين يتهموه اليوم بصناعة الحركة.



وواصل الإعلامي أحمد موسى: إزاي تتحرك حماس وتنفذ عملياتها لمدة 3 ساعات دون أن تتحرك إسرائيل وترد ربما يكون هناك تواطئ من تل أبيب من أجل استغلال الأمر لتصفية القضية الفلسطينية.

