بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها في الجونة.



وظهرت آيتن بفستان طويل وأنيق بحزام من فوق الخصر، وأمسكت بيدها حقيبة يد صغيرة كما اعتمدت تسريحة غير متكلفة واكتفت بعمل ذيل حصان.



والتقطت آيتن الصورة بالكامل لتظهر فستانها وخلفيتها شعار مهرجان الجونة ، وكتبت ايتن في تعليق علي صورتها تفاصيل اطلالاتها بالكامل " Cinegouna closing event 😍

Wearing a Black tulle dress from the NEW @bcbgmaxazria Collection brought by @figegypt

Styled by @mayajules

Makeup by Ingy melad @lancomepopupegypt

Hair dresser Milad @alsagheersalons "