بفستان ناعم ومكياج جذاب.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها بعد ولادتها بأيام.. صور

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.



ظهرت حنان فى الصور بإطلالة من اختيار الإستايلست، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من قماش الشيفون الذى حمل بعض النقوشات الناعم، واتسم التصميم بحزام حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها بعد أن صرحت منذ فترة قريبة بوضعها مولودتها أماليا.



وأكملت حنان إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية، ووضع لها خبير التجميل رشاد مكياجا متناسقا مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من صالون المصفف محمد الصغير.