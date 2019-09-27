لا للفوضى.. أبو العينين وعمال سيراميكا كليوباترا يدعمون الرئيس السيسي.. شاهد

أعلن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، وعمال مصانع كليوباترا دعمهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وخرجت مسيرات ضخمة لعمال مصانع سيراميكا كليوباترا بالسويس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستقرار ورفض الفوضى.



وردد عمال مصانع سيراميكا الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر وبعض اللافتات المكتوب عليها «الجزيرة فين عمال كليوباترا أهم»، «صوت عمال كليوباترا بينادي السيسي رئيسي ومصر بلادي» «السيسي جوه القلب»، «احنا في ضهرك يا سيسي» «بنحبك يا سيسي والمصريين أهم».



كما تجمع المئات من المواطنين المصريين بمنطقة المنصة بمدينة نصر وذلك من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواجهة الشائعات والدعوات للمظاهرات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية.



ووجه المواطنون رسالة حب ومودة بالالتفاف حول الدولة المصرية، معبرين عن ثقتهم في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والمضي قدما لتقدم الدولة المصرية.

