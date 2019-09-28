أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية البرازيل تطورات القضية الفلسطينية



التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، وزير خارجية البرازيل ارنستو أراجاو، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام للجامعة حرص على التأكيد على إدراك الجانب العربي لعمق العلاقات والروابط التاريخية بينه وبين البرازيل، وهو مايُمكن البناء عليه لتطوير العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة إذا استشعر أن البرازيل تبادله ذات الحرص وأنها تتفهم أوضاعه وقضاياه، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العربالمركزية.



وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبرّ للوزير البرازيلي عن ثقته في أن بلاده لن تُقدم على إجراءٍ أوخطوة قد يكون من شأنها الإضرار بعلاقات البرازيل بالجانب العربي، وفي أن برازيليا سوفتواصل الالتزام بسياستها المستمرة منذ سنوات من دون الإقدام على خطوة نقل سفارتها إلىالقدس أو غير ذلك من الإجراءات والسياسات المخالفة للقانون الدولي.



وأعرب أبو الغيط في هذا السياق عن ارتياحه لما استمع إليه من تأكيد الوزير البرازيلي علىحرص بلاده على ألا تأتي علاقاتها مع إسرائيل على حساب العلاقات مع الدول العربية التييدركون أهميتها، فضلًا عن عمق الارتباط الثقافي والحضاري البرازيلي-العربي.



وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على مركزية القدس بالنسبة للعرب والمسلمين،وعلى خطورة المساس بها أو تغيير وضعها القانوني والسياسي عبر إجراءات أحادية لا سند لهامن الشرعية أو القانون، وهو ما حظي بتفهم الوزير البرازيلي.



وأشار المصدر إلى أن الأمين العام للجامعة شددّ على أهمية الحفاظ على العلاقات بين البرازيلوالعالم العربي، مُؤكدًا على اعتزاز الجانب العربي بمواقف الحكومات البرازيلية المتعاقبة حيالالقضايا العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، باعتبارها مواقف مبدئية تنطلق منمساندة الحق والتزام جانب القانون الدولي، مُضيفًا أن العالم لا يرغب في أن تحيد الحكومةالحالية عن نهج البرازيل الثابت إزاء فلسطين والعالم العربي.