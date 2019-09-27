كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل أزمة مباراة الإياب بين نادي الزمالك وفريق جينراسيون فوت السنغالي.



ويلتقي نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بطل السنغال بعد غد الأحد على ملعب استاد برج العرب فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": نادي الزمالك أرسل عبر الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات أمنية تضمنت مرور البلاد بظروف اضطرارية طالبا فى الوقت ذاته بتأجيل مباراة الإياب الى يوم الأحد القادم بدلا من غد السبت إلى جانب نقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب فى الإسكندرية.



وأضاف: تمت الموافقة من قبل كاف على طلب نادي الزمالك وتم تأجيل اللقاء ونقله إلى برج العرب بعدما إطلع على الخطابات الأمنية على غرار ما يحدث فى دول القارة السمراء التى يوجد بها ظروف قهرية تطلب خلاله التأجيل أو نقل مبارياتها إلى ملاعب أخرى.



ولفت: إلى أن أن مراقب المباراة هو المنوط به تسلم الخطاب فى الأمور الاضطرارية إلى جانب إرسال خطابات إلى الاتحاد السنغالي واخطاره بتأجيل المباراة ونقلها الى ملعب برج العرب مشددا على أن مراقب اللقاء متواجد فى نفس الفندق الذي تتواجد به بعثة النادى السنغالي ويمكنه الكشف عن خطاب الكاف الذى تم إرساله.



وشدد على أن شرط إخطار الفريق السنغالي قبل اللقاء بـ 10 أيام فى حالة التعديل على موعد المباراة أو نقلها لا يؤخذ به فى الحالات التى تتضمن ظروفا قهرية واضطرارية منوها إلى أنه يكفى إرسال فاكس إلى الاتحاد السنغالي واخطاره قبل اللقاء فى أى وقت.



يذكر أن نادى الزمالك تلقى خسارة فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 ويحتاج إلى الفوز بهدف وحيد من أجل التأهل إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

