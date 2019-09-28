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أخبار العالم

إصابة 9 بحارة في حريق بسفينة شحن نجم عن انفجار بميناء أولسان الكوري الجنوبي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
حريق بسفينة
حريق بسفينة
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أ ش أ
أصيب تسعة بحارة إثر اندلاع حريق في سفينة شحن وانتشر إلى سفينة أخرى في أعقاب انفجار في ميناء أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن النيران اشتعلت فى السفينة التى تبلغ حمولتها 25881 طنا لنقل المنتجات البترولية من جزر كايمان إثر الانفجار الذي وقع في ميناء أولسان على بعد 400 كم جنوب شرق سول.
وكان على متن السفينة 25 شخصًا، جميعهم من الأجانب، ولكن تم إنقاذهم جميعًا ، وفقًا لما ذكرته السلطات الكورية كما امتد الحريق بسرعة إلى سفينة شحن أخرى بجانبها وعلى متنها 21 من أفراد الطاقم وتم إنقاذهم ايضا.
وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم إصابة خطيرة.
وأكدت السلطات الكورية إن الجهود جارية لاحتواء الحريق ومنع انتشاره، مضيفة أن خفر السواحل يحقق في ملابسات الانفجار.
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