غدًا.. ديروط يعود للتدريبات بعد الراحة السلبية

يستأنف الفريق الأول بنادي ديروط الرياضي، تدريباته غدا على ملعبه عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من لقاء أهلي المنشأة الودي وذلك استعدادا للموسم الجديد.



ويسعى الجهاز الفني لفريق ديروط بقيادة محمد يوسف لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستوى اللاعبين ومنح اللاعبين فرصة للانسجام خلال المباريات الودية خاصة بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف على ملعب النادي في الفترة الماضية لرفع معدل اللياقة البدنية والاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق.



وقد أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي ديروط الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق ت.بني سويف خارج ملعبه.