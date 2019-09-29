بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أكد الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، أن عددًا من بعثة فريق جينيراسيون غادروا إلى السنغال، قبل موعد مواجهة الزمالك اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساءً،على ملعب "برج العرب"، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وقال حتحوت عبر حسابه الشخصي "تويتر" حسب مصادره الخاصة، أن حوالي 9 أفراد من بعثة جينيراسيون، من بينهم لاعبون وإداريون، سافروا بالفعل الساعة ٤ فجرًا، والباقون يسافرون مساء اليوم.









وكان فريق جينيراسيون، رفض السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك، متمسكًا بخوض اللقاء على ملعب بتروسبورت، رغم موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد بدلًا من أمس السبت، ونقلها إلى ملعب برج العرب بناء على طلب الأمن.





يذكر أن مباراة الذهاب بين جينيراسيون فوت والزمالك، التي أقيمت في السنغال، انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 2-1.



