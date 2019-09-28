مفاجآت مثيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون.. واتحاد الكرة يتدخل

‏يسعى وليد العطار القائم باعمال المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري ، لحل أزمة مباراة الزمالك مع جينراسيون السنغالي في اياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.



ووصل العطار إلى ملعب بتروسبورت فى محاولة لحل الأزمة مع النادي السنغالي الذين رفضوا السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك غدا وفقا للموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



ولم تفلح جميع المحاولات حيث قرر رئيس بعثة الفريق السنغالي السفر إلى بلادهم على جزئين ، الاول في الحادية عشرة مساء اليوم ، والاخر في الصباح.



ورفض مسئولو نادي جينراسيون فوت السنغالي التفاوض مع اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك بعد وصول الأخير إلى ملعب بتروسبورت للتفاوض مع رئيس النادي السنغالي لخوض مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا غدا بملعب برج العرب بعد تأجيلها رسميا للأحد ونقلها من بتروسبورت لبرج العرب.