رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بزيارة صباحية

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، في جولة صباح اليوم، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.





واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام سير إجراءات تسكين بناته الطالبات، موجهًا مديري المدن الجامعة بمتابعة الموظفين لحظة بلحظة وإزالة كافة المعوقات أمام بناته خلال مراحل التسكين، ومؤكدا ضرورة تسهيل كافة الإجراءات، والتيسير على الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار بأسرع وقت ممكن والالتفات إلى دراستهن، واستثمار وقتهن في تحصيل العلم.





وأوضح رئيس الجامعة -في بيان المركز الإعلامي بالجامعة اليوم- حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات في كافة كليات ومؤسسات الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم، حتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددا على أن مصلحة الطلاب والطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها.





وخلال جولته التفقدية قام رئيس الجامعة بتوزيع هدايا رمزية على الطالبات، مقدما لهن التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد، ومتمنيا لهن النجاح والتفوق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لأبنائه وبناته.



