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حوادث

وقعت بهما السقالة من الدور الخامس.. مصرع عاملي تشطيب بالدقهلية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:16 م
وقعت بيهم السقالة
وقعت بيهم السقالة - جثة
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همت الحسينى
لقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما من سقالة بأحد طوابق مبنى بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الهدى والنور خلف منطقة الأتوبيس الجديد بالمنصورة، عن سقوط عاملين من أعلى سقالة أثناء عملهما وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ.

وتبين مصرع كل من "المتولي ح ا"، ٥٢ عامًا، ومقيم بمنطقة كفر البدماص، "محمود أبو احمد"، ٤٦ عامًا، ومقيم بمنطقة مشعل بالمنصورة.

وذكر أحد شهود العيان، أن العاملين كانا يعملان على تشطيب واجهة أحد المباني، وسقطت بهما السقالة من الطابق الخامس علوي أثناء عملهما؛ مما تسبب فى مصرعهما في الحال.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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