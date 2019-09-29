مازيمبي يفوز على فوسا جونيور 3-1 ويتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق مازيمبي الكونغولي على منافسه فوسا جونيورز بطل مدغشقر بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فريدريك كيباسا" في الكونغو، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.



كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في مدغشقر، انتهت بالتعادل السلبي، ليتفوق مازيمبي الكونغولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 – 1، ويتأهل إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.



وتأهل الأهلي بعد الفوز على كانو سبورت أمس السبت برباعية، كما تأهل أيضًا كل من أندية الترجي التونسي – بلاتينيوم بطل زيمبابوي – زيسكو يونايتد الزامبي – الرجاء المغربي – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – بترو أتليتكو الأنجولي بجانب اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي لدور المجموعات حتى الآن.

