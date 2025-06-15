بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "بلدية تل أبيب" بتضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني.

وعرضت فضائية “الحدث” مقطع فيديو يوضح تفقد نتنياهو آثار الدمار بموقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب.







ووفقًا لعدة وكالات أنباء إيرانية، قال قائد حرس الحدود، العميد أحمد على غودرزي: “عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد”.

وأكد أن الفضل بتدمير تلك المسيرات يعود على الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي.

