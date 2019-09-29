أمجد أبو العلا: أتمنى عرض فيلم سوداني آخر في مصر

أعرب المخرج السوداني أمجد أبو العلا عن سعادته بعد عرض فيلمه "ستموت في العشرين" في مهرجان الجونة السينمائي من خلال لقاءه في برنامج "أرب وود".



وأضاف امجد قائلا:"سعيد بردود الافعال حول فيلم ستموت في العشرين وسعيد اكثر بعرض الفيلم فى مصر هوليوود الشرق واتمنى ان اكرر التجربة مرة اخرى".



والفيلم مأخوذ عن قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب حموره زيادة، وحصد الفيلم جائزة النجمة الذهبية في مسابقة الافلام الروائية الطويلة.



يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور ضخم للفنانين.