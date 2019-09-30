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اقتصاد

أول منصة مصرية تقدم خدمات الصيانة والتشطيبات للمطورين العقاريين‎

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:37 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قال عمر رمضان مؤسس أول منصة إلكترونية لخدمات الصيانة والتشطيبات عبر الإنترنت، إن عدد الفنيين العاملين عبر المنصة حاليا يصل إلى 1000 فني تقريبا.

وأوضح عمر رمضان خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن المنصة بدأت برأس مال يصل الى 300 ألف دولار فحسب، وارتفع التمويل ليصل الى نحو 20 مليون جنيه حاليا.

وأضاف أن الفترة من 2014 إلى 2018 ارتفع رأس مال المشروع نحو 5 أضعاف، ولدى المنصة قاعدة عملاء موسعة من كبار المطورين العقاريين العاملين بالسوق العقاري المصري حاليا.

وأشار إلى أن النمو السريع فى حجم الأعمال يرجع الى نجاح "فى الخدمة" فى الوصول إلى أكبر قدر من العملاء وتوصيل فكرها بتقديم خدمات الصيانة المنزلية وأعمال التشطيبات إلكترونيا.
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