Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم العالي.. ويوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير التعليم العالي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة، في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تناول متابعة بدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي، بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف.

وأضاف راضي أن الرئيس وجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وفق التخطيط المقرر

ترشيحاتنا

بعد هجوم حماتها.. سارة نخلة تتصدر جوجل

أول رد من إيران على تصريحات الأمير محمد بن سلمان

أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور

تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

بعد مرضها.. هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من المالديف

شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

لعشاق سيارات الدفع الرباعي.. دفندر 2020 بتكنولوجيا القيادة عن بعد.. صور

الحادث كبير وليس سهلا.. قطار الحرمين ظل يحترق 15 ساعة.. أمير مكة يكشف تفاصيل مهمة | صور