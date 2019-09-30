السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم العالي.. ويوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير التعليم العالي.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة، في مختلف أنحاء الجمهورية.



كما تناول متابعة بدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي، بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف.



وأضاف راضي أن الرئيس وجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.