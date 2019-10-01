حكم الوضوء مع وجود زيت على الجسم.. البحوث الإسلامية يجيب

حكم الوضوء مع وجود زيت على الجسم، قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى جميع الجسد في الحدث الأكبر وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، فإذا منع حائل من وصول الماء إلى أعضاء الطهارة، لم تصح الطهارة.





واستدل المجمع في إجابته عن سؤال: «أنا ميكانيكي وجسدي دائمًا عليه زيوت وشحوم، فهل عند الوضوء أقوم بإزالة الزيوت والشحوم أم أتوضأ مباشرة؟» بقول الإمام النووي رحمه الله: «إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء أو أشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قلّ. َ ولو بقى على اليد وغيرها أثر الحِناء ولونه دون عينه أو أثر دُهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته».



