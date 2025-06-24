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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديد أول مواجهتين في دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
رباب الهواري

مع انتهاء منافسات دور المجموعات للمجموعتين الأولى والثانية، اكتملت ملامح أولى مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

وأسفرت النتائج عن تأهل إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي من المجموعة الأولى، في حين ودّع كل من الأهلي المصري وبورتو البرتغالي البطولة مبكرًا.

أما في المجموعة الثانية، فقد حجز باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي مقعديهما في الدور التالي، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي.

بالميراس ضد بوتافوجو: ديربي برازيلي مثير في ثمن النهائي

يواجه فريق بالميراس، متصدر المجموعة الأولى، نظيره بوتافوجو، وصيف المجموعة الثانية، في أولى مواجهات دور الـ16. 

وتعد هذه المباراة مواجهة لاتينية خالصة بين فريقين برازيليين، ما يمنحها طابعًا تنافسيًا خاصًا.

موعد المباراة:

تُقام المباراة يوم السبت 28 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
 

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي: مواجهة العاطفة والتاريخ
 

أما المواجهة الثانية، فستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي، متصدر المجموعة الثانية، وإنتر ميامي الأمريكي، وصيف المجموعة الأولى. وتحظى هذه المباراة باهتمام جماهيري كبير، إذ ستشهد عودة ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان، في لقاء يُتوقع أن يكون عاطفيًا ومثيرًا.

موعد المباراة:

تُقام المباراة يوم الأحد 29 يونيو، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بهذه المواجهات المرتقبة، تبدأ مرحلة الحسم في كأس العالم للأندية، وسط ترقب جماهيري عالمي لمواجهات تحمل الكثير من الإثارة والندية.


 

كأس العالم للأندية إنتر ميامى بالميراس باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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