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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي شخصية الأهلي.. رسالة إبراهيم فايق للأحمر بعد مباراة بورتو

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
يارا أمين

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة دعم للنادي الأهلي وجماهيره بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏دي شخصية الأهلي، مباراة كبيرة، كان ممكن جدا تخرج منها كسبان لكن قدر الله وماشاء فعل، عبرت عن نفسك وشخصيتك واسمك كويس وسجلت ٤ اهداف، كان بالإمكان افضل مما كان؟ اه اكيد وكان ممكن لو بس كسبت ماتش ميامي تكون في دور ال١٦، لكن هي دي الكورة”.

وتابع: “‏رسالة مهمة لجمهور الأهلي.. انتم جمهور عظيم، تشجيعكم للأهلي في آخر الدنيابيعبر عن عشقكم وحبكم الكبير”.

ودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط. 

الفريق جمع هاتين النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

وقد دفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة .
 

أداء مخيّب وتحديات واضحة
 

 شكلت هذه المشاركة خيبة أمل لجماهير الأهلي، التي كانت تأمل في رؤية فريقها يحقق نتائج أفضل على الساحة الدولية. الأداء الدفاعي كان هشاً، وشهدت المباريات تراجعاً واضحاً في التنظيم والانضباط التكتيكي. أما على مستوى الهجوم، فقد افتقد الفريق للمسة الأخيرة والفعالية أمام المرمى، مما جعله عاجزًا عن ترجمة الفرص إلى أهداف حاسمة.

تقييم قادم واستعداد للمستقبل


 من المنتظر أن يُجري الجهاز الفني بقيادة المدرب تقييمًا شاملًا لما قدمه الفريق خلال البطولة، مع التركيز على معالجة الثغرات الدفاعية وتعزيز الأداء الهجومي. كما يُتوقع أن تكون هناك تحركات على مستوى التعاقدات أو التغييرات الفنية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للبطولات القادمة.

ويبقى الأمل معقودًا على أن يكون هذا الخروج المبكر دافعًا لإجراء تغييرات جذرية، تُعيد للأهلي قوته وهيبته على الساحة القارية والدولية

إبراهيم فايق الأهلي كأس العالم للأندية فيسبوك بورتو

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