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رياضة

الخسارة من الأهلي عادية .. لاعب الزمالك السابق: الأبيض يحتاج إلى التركيز

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
صالح موسى
صالح موسى
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ريهام بكير
قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق، إن الخسارة من الأهلي شيء عادي و ليس نهاية المطاف بالنسبة لنادي الزمالك وأنه على الفارس الأبيض أن يترك موضوع الهزيمة في لقاء السوبر أمام الأهلي ويركز في المباريات المقبلة لأنه ينافس على أكثر من بطولة حاليا .

وأكد صالح موسى في تصريحات ببرنامج " المستطيل الأخضر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة "الحدث اليوم" أن التشكيل الخاطئ كان سببا رئيسيا في هزيمة الزمالك وأنه مع تعديل ميتشو للتشكيل، بدأ الفريق يستعيد شكله وقد أحرز هدفين و شكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي لآخر دقائق في مباراة السوبر.

وأشار إلى أن ميشتو مدرب جيد جدا وأنه من الوارد الخطأ في التشكيل، وأن الحكم على الصربي من مبارة واحدة ليست الطريقة الصحيحة لتقييمه .
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