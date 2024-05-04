بعد انسحاب الاحتلال .. ارتفاع عدد شهداء شمال طولكرم الى 6 فلسطينين

ارتفع عدد شهداء بلدة دير الغصون شمال طولكرم الى 6 شهداء ،اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

أكدت مصادر أمنية فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين خمسة شهداء، ارتقوا داخل المنزل المستهدف في البلدة، وفقا لما تم إبلاغهم به، دون معرفة هوية الشهداء.

كانت طواقم الهلال الأحمر انتشلت فور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد ظهر اليوم، شهيدا من تحت الانقاض، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، دون معرفة هويته، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة الى 6 شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,908 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.