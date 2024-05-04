بشرى لعشاقها.. 7 فيتامينات مهمة موجودة فى الرنجة

تعد الرنجة من أغني الأسماك بالفيتامينات والأملاح المعدنية وبالرغم من تحذيرات الاطباء من تناولها إلا أنه لايجب الامتناع عنها بشكل كامل ولكن التقليل من الكمية وعدد مرات تكرارها.



ووفقا لما أورده موقع “هيلث” فإن سمكة الرنجة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم ، ومنه:

فيتامين د: الذي يعاني عدد كبير من الأشخاص من نقص فيه وهو ضروري لصحة العظام والأسنان وتقوية المناعة.

فيتامين ب 12: من أهم العناصر المهمة للوقاية من الاكتئاب ومشاكل الجهاز العصبي ويعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء.

السيلينيوم: مضاد للأكسدة قوي يساعد على حماية الخلايا من التلف والشيخوخة المبكرة.

الفوسفور: معدن أساسي متوفر بكثرة فى الرنجة ويقوي العظام والأسنان ومهم لكبار السن.

الحديد: تحتوى الرنجة على كميات جيدة من الحديد اللازم لعلاج الانيميا وتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم.

أوميجا 3 : الرنجة غنية بأوميجا 3 المفيد لصحة الجهاز العصبي والأسنان والعظام

الكالسيوم : الرنجة غنية بالكالسيوم هو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام والعضلات والوقاية من أمراض القلب والسرطان.