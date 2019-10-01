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محافظات

حماية المستهلك تحرر 31 محضرا في حملة تموينية بسمسطا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الإشارة إلى قيام اللجنة بحملة تموينية بسمسطا تمكنت خلالها من تحرير 31 محضراَ، والتي شملت: 12 محضر لعدم وجود شهادات صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان الأسعار، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية.


جدير بالذكر أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.
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