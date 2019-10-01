تعذر حضورهم.. تأجيل تجديد حبس متهمي قضية المحور الإعلامي للإخوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، إرجاء تجديد حبس 9 متهمين، قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان لجلسة ٧ أكتوبر لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.



وجهت جهات التحقيق للمتهمين فى القضية رقم 441 لسنة 2018 تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما تضمنت الاتهامات ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.