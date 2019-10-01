خبراء: الرئيس يتدخل لإنقاذ محدودي الدخل.. وتصريحاته تكليف للحكومة بإحكام الرقابة بصورة حقيقية على الأسواق.. والمنافسة والشفافية أبرز الإجراءات

أبوزيد: تصريحات الرئيس بشأن إحكام الرقابة على الأسواق تؤكد شعوره بمحدودي الدخل

شلبي: دعم الرئيس للمواطنين يؤكد إحساسه المستمر بهم





علق خبراء الاقتصاد، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة، اليوم للتأكيد على استمرار الدعم المقدم للمواطنين وأحكام الرقابة علي الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية تتم في مواجهتهم؛ بأنه تؤكد إحساسه بما يعانيه البسطاء مؤكدين أنه ليس بجديد علي الرئيس.





وقال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليمات للحكومة بالاستمرار في إحكام الرقابة علي الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، يؤكد أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين.





أوضح " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هناك اهتماما من جانب القيادة السياسية بمراعاة الفئات الأولي بالرعاية، معتبرا أن اخر تلك الاجراءات تصريحات الرئيس الخاصة بمتابعة ملف حذف بعض مستحقي الدعم التمويني من البطاقات التموينية بنفسه.





ذكر " أبوزيد" أن الأجهزة الرقابية يبنغي عليها توسيع عملياتها علي الأسواق بصورة مكثفة لتحقيق الانضباط ومنع أي ممارسات قد تضر بالأسعار أو جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الرئيس يوصل رسالة للمواطنين بأنه علي علم تام بما يواجه محدود الدخل من أعباء.









وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية و الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بدعم محدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أن تلك الاهتمامات تجلت في دعم البرامج الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة وما تلاه من اجراءات حقيقية لرفع الأجور والمعاشات لمواجهة أعباء المعيشة.





أوضحت "شلبي" لـ"صدي البلد"، أن الرئيس دوما يثبت للشعب المصري بأنه دوما يشعر بمعاناتهم بسبب التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي وانعكست علي الوضع المحلي.





ذكرت " شلبي" أن لقاء الرئيس اليوم بالحكومة للتأكيد علي ضرورة أن تسعي لإيجاد حلول فعالة ومنطقية لتعظيم شعور الانتماء لدي المواطن و احساسه بأن هناك تحركات واقعية و نتائج ملموسة ستظهر بالشارع المصري خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة للجميع بشأن احكام الرقابة علي السوق لمنع أي ممارسات مضرة لمحدودي الدخل مع التأكيد علي قدرة الجهات المعنية في ضبط موازين الأمور حتي لا يكون المواطن فريسة للتجار الجشعين .





أكدت أن الحكومة ستتعامل مع ملاحظات الرئيس بانها تكليفات سيكون لها متابعة من جانبه شخصيا وهو ما ظهر بشكل حقيقي من بعض اجراءات حذف بعض المواطنين بصورة خاطئة من منظومة الدعم رغم استحقاقهم لها.





أوضحت أن تفعيل دور الجهات الرقابية علي الأسواق يتطلب وجود منافسة من جانب القطاعين العام والخاص علي تقديم منتجات جيدة وبسعر تنافسي، مع تفعيل دور الشفافية والحوكمة حتي تكون تلك القرارات ذات فاعلية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة من بينها مستجدات الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر.





وطالب الرئيس بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها .



