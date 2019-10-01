صدمة لـ زيدان.. سبب تغيير كورتوا أثناء مباراة كلوب بروج في دوري الأبطال

حملت مباراة ريال مدريد وضيفه كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، على ملعب " سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، أخبارًا غير سارة على الإطلاق للمدير الفني للملكي، زين الدين زيدان.





وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، النقاب عن سبب تغيير الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بين شوطي مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي.





ولعب كورتوا الشوط الأول كاملًا تلقى فيهما هدفين في مباراة فريقه مع ضيوف سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينزل البديل أريولا بين الشوطين.





ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية فإن تغيير كورتوا كان بسبب شعوره بالدوار و معاناته من بعض الآلام في المعدة، لم يستطع بسببها إكمال اللقاء.



