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رياضة

صدمة لـ زيدان.. سبب تغيير كورتوا أثناء مباراة كلوب بروج في دوري الأبطال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:59 م
زيدان - صورة أرشيفية
زيدان - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
حملت مباراة ريال مدريد وضيفه كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، على ملعب " سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، أخبارًا غير سارة على الإطلاق للمدير الفني للملكي، زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، النقاب عن سبب تغيير الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بين شوطي مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي.

ولعب كورتوا الشوط الأول كاملًا تلقى فيهما هدفين في مباراة فريقه مع ضيوف سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينزل البديل أريولا بين الشوطين.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية فإن تغيير كورتوا كان بسبب شعوره بالدوار و معاناته من بعض الآلام في المعدة، لم يستطع بسببها إكمال اللقاء.

وخرج ناتشو فيرنانديز من مشكلة في الركبة اليسرى، لذلك خرج في الدقيقة 46 أيضا و دخل بدلًا منه مارسيلو، ومن المنتظر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية غدًا للوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب.
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