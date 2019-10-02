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أخبار العالم

وفد من حركة "طالبان" يوافق على لقاء المبعوث الأمريكي لأفغانستان في باكستان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وافق وفد من حركة "طالبان" برئاسة الملا عبد الغني بارادار أحد مؤسسي الحركة اليوم الأربعاء على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد في باكستان.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه من المقرر أن يصل الوفد رفيع المستوى إلى إسلام أباد في وقت لاحق اليوم الأربعاء ومن المحتمل أن يلتقي بالمبعوث الأمريكي خليل زاد الذي وصل إلى باكستان قبل يوم واحد.

وكان المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قد قال في وقت سابق - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الوفد قد تلقى دعوة رسمية وإنه سيناقش قضايا مهمة مع المسئولين الباكستانيين خلال زيارته لإسلام أباد.

وتأتي زيارة وفد حركة "طالبان" لباكستان في إطار جولة شملت روسيا والصين وإيران في محاولة لإحياء اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية بدا وشيكا قبل شهر واحد فقط.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع أن محادثات واشنطن مع حركة "طالبان" في أفغانستان أصبحت "ميتة" .. ومنذ ذلك الحين، تحث باكستان الولايات المتحدة على استئناف المحادثات لإنهاء قرابة 18 عاما من القتال.
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