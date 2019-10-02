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مرأة

بـ جينز ممزق.. كارولين عزمى تتألق بإطلالة عصرية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة كارولين عزمى ستورى جديدة لها برفقة صديقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بـ تى شيرت باللون الكحلى نصف كم ، وبنطلون جينز باللون الأزرق مقطع، وانتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض.

وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها وارتدت نظارة شمسية، وأحمر شفاة باللون البيج.

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط صغير لإكمال إطلالتها.
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