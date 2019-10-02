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رياضة

فايلر يفاجئ لاعبي الأهلي في معسكر المطار.. تعرف علي التفاصيل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه خلال معسكر أبناء الرداء الاحمر المقام بالقرب من مطار القاهرة، بإعلان تشكيل الفريق الذي سيواجه الانتاج الحربي في وقت مبكر على غير المعتاد .

وفوجئ لاعبو الأهلى بعد تناول الإفطار اليوم بإلقاء فايلر محاضرة شرح خلالها خطة المباراة التي سيواجه بها الإنتاج الحربي وكشف فيها عن التشكيل الذي سيخوض تلك المواجهة رغم انه كان من المعتاد إخطار لاعبيه بالقوام الرئيسي في محاضرة الخامسة عصرًا.

وكشفت مصادر خاصة أن التشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ورامي ربيعه وايمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي أو يتم الدفع بوليد ازارو.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.
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