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أخبار البلد

مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:28 م
مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران
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نورهان خفاجي
احتفلت مستشفى مصر للطيران، برئاسة الدكتور أشرف القاضي، بإجراء وبنجاح عمليات جراحية زرع كلى، لعدد ٥٥ مريض فى خلال عام ٢٠١٨-٢٠١٩ بعد توقف فترة كبيرة من الزمن، ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به المستشفى.

وقام الدكتور أشرف القاضي بتكريم جميع الأطباء والتمريض والإداريين المشاركين فى برنامج زرع الكلى، وعلى رأسهم الدكتور أنور حلمى استشاري المسالك البولية، الدكتور تامر زكريا استشاري المسالك، الدكتور محمود صلاح رئيس قسم الكلى وبرنامج الزرع، الدكتور محمد بركات استشاري المسالك، الدكتور محمد محى استشاري المسالكً، وأطباء التخدير وتمريض العمليات والرعايات وتمريض الدور الخامس.

وأعرب المرضى وذويهم عن امتنانهم للدور الكبير الذي تقوم به مصر للطيران، في دعمهم صحيا ومنعويا.
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زرع كلى لـ 55 مريضا.. صور
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