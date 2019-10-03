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فن

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
هازال كايا
هازال كايا
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شروق ابراهيم
نشرت النجمة التركية هازال كايا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لجلسة تصوير جديدة خضعت إليها في أشهر حملها الأخيرة.

وظهرت هازال كايا بفستان بنفسجي ببطن منتفخ مع لمسات المكياج الخفيفة، وفي إحدى الصور رافقها زوجها، حيث ظهرا الثنائي وهما يتحدثان بطريقة عفوية.

كانت هازال كايا أعلنت منذ فترة خبر حملها وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، "سعيدة جدًا للتصريح بهذا، كما سمعتم، نعم أنا حامل.. طفلنا أكمل 11 أسبوع بالضبط.. ولأن أول شهرين كان وضع الجنين حساسًا لم نعلن الخبر ولم نصرح بذلك.. الفحص لأخير مر بشكل جيد جدًا وأردنا مشاركتكم فرحتنا".

وتزوجت هازال كايا في فبراير الماضي من علي آتاي والذي يكبرها بأكثر من 14 عامًا.
هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور
هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور
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