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رياضة

الأهلي يعلن «نسر مباراة الفريق» أمام الإنتاج الحربي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
أعلن النادي الأهلي، نسر مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، حيث حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام؛ في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ رمضان صبحي نجم فريق الأهلي.

وعلق حساب الأهلي "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا رمضان صبحى".

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليصبح هذا الفوز الخامس فى كافة المسابقات مع المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط فى المركز التاسع.

الأهلي يعلن «نسر مباراة الفريق» أمام الإنتاج الحربي
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