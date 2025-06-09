11 تغييرا خلال ودية الأهلي وباتشوكا استعدادا لكأس العالم للأندية

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نادي باتشوكا المكسيكي على خوض مباراة ودية بين الفريقين، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

نظام التبديلات خلال اللقاء

شهد الاتفاق بين الفريقين السماح بإجراء 11 تبديلًا لكل فريق، على أن تتم هذه التبديلات خلال توقفين فقط أثناء سير اللقاء، بالإضافة إلى إمكانية التبديل بين شوطي المباراة، وهو ما يمنح الجهازين الفنيين فرصة تجربة أكبر عدد من اللاعبين.

تشكيل الأهلي الأساسي



بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلًا من:

محمد الشناوي – محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس – مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – جراديشار.









البدلاء على دكة الاحتياط









يجلس على دكة البدلاء مجموعة كبيرة من النجوم، وهم:

مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله – حمدي فتحي – تريزيجيه – عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.









مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية

يستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك يوم 14 يونيو.

وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.





هذه اللقاءات تمثل استعدادًا مهمًا للفريق الأحمر قبل دخول التحديات الكبرى أمام نخبة أندية العالم



