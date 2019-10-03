تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

يواصل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تحطيم الأرقام القياسية داخل الأهلي عبر تاريخيه خاصة عقب فوز الفريق مساء أمس أمام الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شىء.



و يعد هذا الفوز هو الخامس لـ فايلر مع الفريق حيث تمكن من الفوز أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين دون رد في عقر دارهم، ومن ثم الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج ببطولة السوبر المصري وبدء الدوري الممتاز بفوز صعب على سموحة بهدف نظيف، كما فاز في المباراة الرابعة علي كانو سبورت برباعية نظيفة وتأتي المباراة الخامسة امام الانتاج الحربي و يفوز ايضا برباعية نظيفة



و تمكن فايلر بهذا الرقم من تحطيم رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق في ولايته الأولى موسم 2001-2002 حيث فاز جوزيه في اول ولايه له حيث تمكن من الفوز في أول مباراتين له مع المارد الأحمر أمام ريال مدريد، وبترو أتليتكو بينما تعرض للهزيمة في ثالث مباراة له أمام غزل السويس في افتتاحية بطولة الدوري الممتاز.



بينما تمكن جوزيه من تحقيق الفوز في أول سبع مباريات له مع الفريق أمام فرق غزل المحلة ثم الترسانة والكروم وأسوان على التوالي،ثم الإسماعيلي والبلدية والقناة وإنبي.



كما أصبح رينيه فايلر أول مدير فني أجنبي يفوز على الزمالك في أول مباراة قمة بينهما و هو ما فشل به جوزيه حيث تعرض الفريق للهزيمة معه أمام الزمالك بـ هدفين مقابل هدف في لقاء جمعهما بالدوري موسم 2001-2002.



و ينتظر جماهير المارد الاحمر تحقيق العديد من الانجازات مع الفريق حيث انه جمع بين تقديم اداء مبهر و مميز و تحقيق الفوز