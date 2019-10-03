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توك شو

مصر أجمل بلاد الدنيا.. أحمد مجدي: أجدادنا ورثوا حضارة عجز عن تفسيرها العالم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
الحضارة المصرية
الحضارة المصرية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد مجدي إن مصر من أجمل بلاد الدنيا، مشيراً إلى أن في عين كل مصري سافر خارج مصر يشعر بشيء مختلف، مستشهدًا بأغنية شادية «أصله معداش علي مصر» بأنها لخصت أشياء كثيرة.

وأضاف «أحمد مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر صاحبة تاريخ كبير ولكن الفنانة شادية لخصت كل هذا في جملة، موضحا أن كل حرف في اسم مصر له حكاية وتاريخ.

وأوضح «أحمد مجدي» أن الحضارة والتراث المصري نشاهدة في كل أكبر متاحف العالم، مؤكدًا أن المصريين القدماء أجدادنا أبهروا العالم بعظمة البناء والإبداع والهندسة خاصة المقابر التي بنيت منذ 7 آلاف سنة.

وأشار إلى أن أجدادنا ورثونا حضارة عريقة والغاز كثيرة العالم كله يحاول يكتشفها سواء الهرم والمعابد والأحجار والطب والفلك، لافتًا إلى أن العام عجز أمام الحضارة الفرعونية ولم يجدوا أي تفسير علمي حتى الآن.
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