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رياضة

مفاجأة.. صالح جمعة خارج حسابات فايلر في الأهلي.. تفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
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نور عادل
فجر كريم حسن شحاتة، مفاجأة كبرى عن موقف صالح جمعة مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد كريم حسن شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم ان صالح جمعة لن يكون له دور داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وقال كريم حسن شحاته ان طريقة لعب صالح جمعة لا تتناسب مع اسلوب رينيه فايلر، خاصة ان الأخيرة يطالب اللاعبين اللمس من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة، وهو عكس اسلوب صالح جمعة في اللعب، حيث انه يميل الي الاحتفاظ بالكرة.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة بالجولة الثانية للدوري ليحقق الفوز الخامس على التوالي مع فايلر.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط فى المركز التاسع.
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