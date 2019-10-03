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رياضة

مانشستر يونايتد يواجه ألكمار الهولندي اليوم بـ الدوري الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
راشفور لاعب مانشستر
راشفور لاعب مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً على نظيره ألكمار الهولندي، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الثاني على التوالي في دور المجموعات، بينما يطمح ألكمار في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد فاز على أستانا بطل كازاخستان بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل الكمار مع بلجراد الصربي 2 - 2.

ويلتقي اليوم، أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، آرسنال مع ستاندر دو لياج البلجيكي، روما مع وولفسبيرجر النمساوي، سبورتنج براجا البرتغالي، مع سلوفان السلوفيني، ولاتسيو الإيطالي، مع رين الفرنسي.


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