آمن جدًا في عرض عالمي أول بـمهرجان مالمو للسينما العربية

ينطلق الفيلم القصير آمن جدًا للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأولي بـمهرجان مالمو للسينما العربية من 4 وحتى 8 أكتوبر، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.



ويقوم ببطولة فيلم آمن جدًا النجوم ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وئام عصام، وتأليف وجيه صبري ومودي رؤوف ونوران شريف، ومن إخراج نوران شريف.



ويعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.



المهرجان يقدم باقة من الأفلام القصيرة المميزة فى مسابقته منها الأفلام المصرية "شوكة وسكينة" للمخرج أدم عبد الغفار، وهو من بطولة أسر ياسين، منة شلبى، وإياد نصار.



كما يشارك فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشرى، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، وحصد على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى قصير عام 2018.