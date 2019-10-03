محمد هنيدي يكشف سر وقف تصوير كينج سايز

كشف الفنان محمد هنيدي سر وقف تصوير مشاهد احدث أفلامه "كينج سايز" بالرغم ان تم طرح برومو الفيلم منذ فترة قصيرة وقال "هنيدي" اثناء لقائه في برنامج :أراب وود" تحضيرات الفيلم صعبة للغاية لان تصوير مشاهده تختلف عن أي فيلم آخر ولكن سيتم أكمال تصوير المشاهد قريبا".



أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال عام 2020.



وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم هنيدي ببطولته، وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.



وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.