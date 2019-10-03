Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد هنيدي يكشف سر وقف تصوير كينج سايز

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:20 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
Advertisements
قسم الفن
كشف الفنان محمد هنيدي سر وقف تصوير مشاهد احدث أفلامه "كينج سايز" بالرغم ان تم طرح برومو الفيلم منذ فترة قصيرة وقال "هنيدي" اثناء لقائه في برنامج :أراب وود" تحضيرات الفيلم صعبة للغاية لان تصوير مشاهده تختلف عن أي فيلم آخر ولكن سيتم أكمال تصوير المشاهد قريبا".

أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال عام 2020.

وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم هنيدي ببطولته، وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.

وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مارد وشوشنى.. محمد هنيدى بـ قبعة ونظارة شمس فى أحدث ظهور.. شاهد

أحمد عبدالباسط يتعاقد مع محمد الشرنوبي لبطولة "شريط 6"

أحمد عبد الباسط يتعاقد مع محمد هنيدي على فيلم أب للإيجار.. والعرض 2020

أخبار الفن| ناهد السباعي تتألق .. إطلالة إيمان العاصى .. فيلم محمد هنيدي الجديد.. ابنة هبة مجدى تخطف الأنظار

في أقل من 24 ساعة.. أغنية فيلم Frozen تحقق ارقاما قياسية.. فيديو

ترشيحاتنا

ليس صالح فقط .. 4 لاعبين ينتظرون قبلة الحياة فى الأهلى مع فايلر

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

مستبعدو قائمة الزمالك من مواجهة المقاصة ..مفاجآت مدوية

4 أهداف لمدرب الأهلي في رحلة أسوان

بعد خلعهما الحجاب .. شهيرة وسهير رمزى تثيران الجدل بشعر صناعي

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها