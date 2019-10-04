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أخبار البلد

العمال: تخفيض الأسعار يأتي بفرض الرقابة على الأسواق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال سعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي: إنه يفضل تخفيض الأسعار بدلا من ارتفاع الأجور، معقبا: "العدالة تتحقق بخفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية"، مضيفًا أن رفع الأجور لا يطبق علي جميع الفئات وخاصة العمالة الموسمية.

وأكد النقيب، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب فرض رقابة صارمة على الأسواق، والتأكد بالتزام جميع التجار والمحلات والأسعار القانونية بدون مزايدة، وتطبيق إجراءات حاسمة على المخالفين.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن الطبقة المتوسطة تعاني من ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الأساسية والتي تعمل الدولة على قدم وساق بتوفيرها وبأسعار مناسبة، والمواطن لا يشعر بها بسبب جشع التجار.

وطالب الرئيس السيسي بتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
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